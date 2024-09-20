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01:05, 20 сентября 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли детали операции по подрыву пейджеров в Ливане

ABC News: операцию по подрыву пейджеров в Ливане готовили по меньшей мере 15 лет

Фото: Aziz Taher / Reuters

Операция по подрыву пейджеров в Ливане готовилась по меньшей мере 15 лет, сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ.

«Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались на этой неделе на бойцах "Хезболлы", и подобная операция по "перехвату цепочки поставок" планировалась по меньшей мере 15 лет», — утверждается в публикации.

Ранее по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч людей, включая посла Ирана. В произошедшем подозревают спецслужбы Израиля.

Генсек ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла, в свою очередь, назвал взрывы пейджеров и других электронных устройств в Ливане терактом, ведущим к объявлению войны. Он предупредил, что атаки Израиля повлекут за собой «справедливое наказание».

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      Маргарита Пименова
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