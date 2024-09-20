Власти Латвии запретили использование русского языка в банкоматах

Парламент Латвии одобрил запрет на использование русского языка в банкоматах

Сейм Латвии утвердил в окончательном чтении запрет на использование русского языка в банкоматах страны. Как сообщает Delfi, принятие поправок власти объяснили необходимостью «обеспечить доступность наличных денег» на всей территории государства.

Отмечается, что согласно принятому решению банкоматы теперь помимо латышского языка могут быть настроены на официальные языки стран — членов Евросоюза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран-кандидатов.

Об одобрении соответствующего предложения комитетом Сейма по бюджету и финансам (налогам) стало известно на прошлой неделе. Парламентская пресс-служба указывала, что изменения, как ожидается, вступят в силу 30 января 2025 года.

Также власти Латвии сейчас рассматривают вопрос о запрете на покупку недвижимости в стране россиянами. Правительственная коалиция договорилась проанализировать соответствующий опыт Финляндии, которая недавно ввела такие ограничения для частных и юридических лиц из РФ.