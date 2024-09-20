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10:21, 20 сентября 2024Мир

Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах по России

Захарова о словах Столтенберга об ударах по России: он произносит любую чушь

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является человеком абсолютно несамостоятельным. Так на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова генсека о возможности ударов Киевом дальнобойными ракетами по территории России, передает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению дипломата, глава Североатлантического альянса находится под давлением, из-за чего «произносит любую чушь». Она подчеркнула, что такие заявления может делать только тот, кто не отдает себе отчет о последствиях.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что разрешение Украине наносить удары вглубь территории России не станет эскалацией конфликта. Он отверг предупреждение президента России Владимира Путина о том, что принятие данного решения станет красной чертой, после которой Москва окажется в войне с НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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