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11:33, 20 сентября 2024Россия

В России высказались о вероятности зимнего перемирия с ВСУ

Депутат Колесник усомнился в возможности зимнего перемирия с ВСУ

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник усомнился в возможности зимнего перемирия с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Вооруженные силы Украины — они существуют ли? Или они уже превратились в смешанные подразделения НАТО, Евросоюза, США? Я не уверен, что это возможно. Может быть, на отдельных участках фронта будет что-то, но я не вижу пока каких-либо действий со стороны НАТО и США, которые являются заказчиком и основным бенефициаром данного столкновения», — высказался Колесник.

Предсказать, что в голове у [президента Украины Владимира] Зеленского и у [президента США Джо] Байдена, я думаю, что и Ванга бы не смогла. Поэтому будем смотреть на наши задачи и побеждать

Андрей Колесникчлен комитета Государственной Думы по обороне

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у России есть прямые данные о создании военными ВСУ концлагерей в российском приграничье, куда они помещают местных жителей. По ее словам, имеются многочисленные данные свидетелей, собранные представителями российского Красного Креста в Курске. Она назвала действия украинских военных «типичной практикой немецко-фашистских оккупантов» и напомнила, как во время Великой Отечественной войны советских людей угоняли в рабство.

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