У высмеявшей квадроберов певицы случилась истерика после травли коллег

Певица Mia Boyka расплакалась из-за травли по поводу фигуры

Российская певица Mia Boyka не выдержала критики по поводу своей фигуры и расплакалась. В слезах она рассказала о ситуации на видео, которым поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Причиной нервного срыва артистки стала строчка из новой песни рэпера OG Buda. «Она выглядит как Mia Boyka, только стройная», — говорится в свежевыпущенном треке «Чемпионы». По словам артистки, ее внешние данные и, в частности, крепкое телосложение немало раз становились поводом для унижений. «Я терпела все, но у каждого человека есть какие-то слабые стороны. Много лет меня мой бывший продюсер жестко принижал за мой лишний вес», — поделилась она с подписчиками. Претензии вынудили девушку серьезно ограничить себя в еде. Похудение на 15 килограммов не избавило ее от переживаний, и вскоре звезда осознала, что нуждается в помощи психолога.

Оскорбления коллеги не первое в череде нелестных высказываний о Mia Boyka после скандала, разразившегося вокруг квадроберов (квадробика — спортивное увлечение, в котором человек передвигается на четырех конечностях, имитируя движения животных, — прим. «Ленты.ру»). Инцидент произошел во время выступления певицы на Дне города Надыма. Организаторы вывели на сцену потерявшуюся девочку в кошачьей маске. «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер не дай бог?» — спросила в микрофон певица.

Позднее мать девочки заявила на звезду в полицию, посчитав, что знаменитость нанесла ребенку психологическую травму и дала повод для травли в школе. Лига безопасного интернета (ЛБИ) и ее руководитель Екатерина Мизулина пожаловались на певицу в прокуратуру. Реплику сочли оскорбительной и звезды шоубизнеса. Однако нашлись и те, кто в разгар конфликта поддержал певицу.