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13:49, 21 сентября 2024Спорт

Игрок клуба НХЛ оценил морозы в США фразой о России

Хоккеист «Эдмонтона» Подколзин заявил, что его не пугают американские морозы

Фото: Mike Segar / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» Василий Подколзин оценил морозы в США. Его слова приводятся на сайте команды.

Хоккеист заявил, что его не пугают американские зимы. Он ответил на вопрос словами «я из России».

Подколзин выступает в НХЛ с 2021 года. В августе он перешел в «Эдмонтон» из «Ванкувер Кэнакс».

23-летний россиянин — воспитанник подмосковного «Витязя». В составе молодежной сборной страны Подколзин завоевывал бронзу и серебро молодежного чемпионата мира.

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      Анастасия Борисова
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