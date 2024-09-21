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16:36, 21 сентября 2024Бывший СССР

Названо влияние удара по сухогрузу с западным оружием на боеспособность Украины

Военный эксперт Дандыкин назвал успехом удар по сухогрузу с западным оружием

Фото: РИА Новости

Удар российских сил по сухогрузу с предназначенным для Украины западным оружием можно назвать успехом, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о том, как это повлияет на боеспособность Украины.

«Так или иначе накрыли, это очень хорошо. Особенно с точки зрения ракет, потому что они грозятся и хотят использовать их для ударов в глубину России. Я думаю, это такой сигнал, который поступит тем, кто занимается этим делом. Не все сухогрузы — украинские, некоторые ходят под другими флагами. Это достаточно опасная для них работа. Это повлияет [на боеспособность Украины]. Я думаю, это большой успех», — сказал он.

Как сообщило Минобороны, российские силы ударили по сухогрузу с западным оружием и боеприпасами. Этот груз предназначался в качестве военной помощи Киеву. Где именно это произошло, в ведомстве не уточнили.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала корабль с зерном в акватории Черного моря. По его словам, сухогруз подвергся удару сразу после выхода из территориальных вод стран. Официально российская сторона ее подтверждала информацию. В Кремле не стали отвечать на этот вопрос и переадресовали его в Минобороны.

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