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10:12, 21 сентября 2024Бывший СССР

В Горловке погиб водитель автобуса из-за удара ВСУ

Приходько: в Горловке погиб водитель автобуса из-за удара ВСУ по жилому массиву

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому массиву «Строитель» в Горловке погиб водитель автобуса. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram.

Градоначальник также выразил соболезнования родным и близким мужчины.

20 сентября ВСУ атаковали дроном-камикадзе центр Горловки. Уточнялось, атака произошла в 20:55 в Центрально-Городском районе города. Кроме того, украинский беспилотник сбросил два 155-миллиметровых кассетных боеприпаса в Петровском районе Донецка и населенном пункте Кураховка.

Ранее жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны украинских сил.

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      Кристина Есикова
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