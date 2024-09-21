Приходько: в Горловке погиб водитель автобуса из-за удара ВСУ по жилому массиву

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому массиву «Строитель» в Горловке погиб водитель автобуса. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram.

Градоначальник также выразил соболезнования родным и близким мужчины.

20 сентября ВСУ атаковали дроном-камикадзе центр Горловки. Уточнялось, атака произошла в 20:55 в Центрально-Городском районе города. Кроме того, украинский беспилотник сбросил два 155-миллиметровых кассетных боеприпаса в Петровском районе Донецка и населенном пункте Кураховка.

Ранее жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны украинских сил.