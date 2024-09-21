В России разминируют затонувшую 32 года назад советскую подлодку. Чем опасно ее нахождение на дне Карского моря?

МЧС РФ: в сентябре начнут обследовать затопленную 32 года назад подлодку К-27

Водолазы МЧС приступят к обследованию советской подлодки К-27, покоящейся на дне Карского моря. Об этом рассказали в ведомстве.

К-27 — советская атомная подводная лодка, единственный корабль, построенный по проекту 645 ЖМТ с жидким металлом в качестве теплоносителя. Лодка становилась лауреатом различных премий, из ее экипажа вышли адмиралы и Герои Советского Союза. Вступила в строй 1 апреля 1962 года. C 21 апреля по 12 июня 1964 года совершила рекордное автономное плавание в воды Центральной Атлантики. 24 мая 1968 года произошла радиационная авария, пострадал весь экипаж, погибло 9 человек. 1 февраля 1979 года лодка была исключена из состава ВМФ СССР и 1 октября 1980 года расформирована. В сентябре 1982 года затоплена в Карском море у северо-восточного побережья архипелага Новая Земля на входе в залив Степового.

«В сентябре личный состав Центра "Лидер" МЧС России обследует атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море», — говорится в заявлении.

МЧС в пятый раз примет участие в экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш», целью которой является обследование подлодки. В течение месяца водолазам предстоят работы в суровых погодных условиях, включая снежные бури и низкие температуры воздуха и воды. Работы на глубине будут проводиться с помощью подводных беспилотников «Ровбилдер-600» и «Фалькон». На первом установлен гамма-спектрометр НИЦ Курчатовский институт.

Как заявил глава МЧС Александр Куренков, в рамках пятилетней кампании по подъему взрывоопасных предметов было выявлено и извлечено со дна водоемов почти 126 тысяч опасных объектов.

Затопленная подлодка несет серьезный урон экологии и экономике

Подводная лодка К-27 проекта 645ЖМТ была выведена из состава Северного флота СССР в 1980 году, а в 1982 году затоплена в Карском море, в заливе Степовом. Глубина ее залегания в настоящее время составляет 31 метр. Поводом для списания подлодки стала авария реакторов РМ-1 с жидкометаллическим теплоносителем. В результате корабль был облучен, а весь экипаж в составе 105 человек перенес острую лучевую болезнь. Девятерых из них спасти не удалось. При этом еще в 2012 году сообщалось, что судно поднимут на сушу и оно будет подвержено распилу. Этот пункт был включен в проект стратегии развития Арктической зоны России.

В настоящее время подлодка представляет наибольшую радиационную опасность для российской Арктики, так как на его борту по-прежнему находятся невыгруженные реакторы. В случае их повреждения в районе захоронения подлодки придется надолго запретить рыболовный промысел, что серьезно ударит по экономикам ряда стран. В частности, в 2021 году вероятные потери для экономик России и Норвегии оценивали в 120 миллионов долларов.

Тогда же экологи из организации Bellona Foundation призвали Россию поднять со дна морей в Арктике затопленные подлодки с радиоактивными отходами. Кроме К-27 проекта 645ЖМТ, борцов за экологию беспокоит судьба ядерного реактора АПЛ К-140, пяти реакторных отсеков различных АПЛ, а также экранной сборки атомного ледокола «Ленин». Всего же на сегодняшний день на дне арктических морей остаются около 1 тысячи объектов, которые представляют высокую угрозу для экологии и могут стать источниками радиоактивного загрязнения.

Чем уникальна К-27 проекта 645ЖМТ

Советская подлодка К-27 — единственный корабль, построенный по проекту 645 ЖМТ с жидким металлом в качестве теплоносителя. Она имела ряд преимуществ за счет применения атомной энергоустановки с ЖМТ-реактором. Это более высокая скорость, лучшая динамика и, соответственно, более высокая маневренность.

К негативным сторонам работы установки относилась проблема постоянного образования радиоактивного полония-210 и риск отравления экипажа.

Сформированный к моменту первых испытаний подлодки экипаж во главе с капитаном II ранга Иваном Гуляевым прошел специальный курс подготовки в учебном центре ВМФ в Обнинске, где был построен испытательный стенд 27/ВТ с реактором ЖМТ.

22 июня 1963 года на атомной подводной лодке К-27 подняли Военно-морской флаг СССР, и она на пять дней вышла в море. Четыре месяца спустя членами правительственной комиссии во главе с вице-адмиралом Георгием Холостяковым был подписан акт о приеме «опытовой атомной ПЛ К-27 проекта 645» в эксплуатацию.

В апреле-июне 1964 года К-27 совершила первый автономный поход, установив рекорд длительности пребывания в подводном положении — 51 сутки. Ее командир, уже капитан I ранга, Иван Гуляев был удостоен звания Героя Советского Союза, награды за тот поход и освоение новой техники получили и другие члены экипажа.