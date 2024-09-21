Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:55, 21 сентября 2024Наука и техника

В России разминируют затонувшую 32 года назад советскую подлодку. Чем опасно ее нахождение на дне Карского моря?

МЧС РФ: в сентябре начнут обследовать затопленную 32 года назад подлодку К-27

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Водолазы МЧС приступят к обследованию советской подлодки К-27, покоящейся на дне Карского моря. Об этом рассказали в ведомстве.

К-27 — советская атомная подводная лодка, единственный корабль, построенный по проекту 645 ЖМТ с жидким металлом в качестве теплоносителя. Лодка становилась лауреатом различных премий, из ее экипажа вышли адмиралы и Герои Советского Союза.

Вступила в строй 1 апреля 1962 года. C 21 апреля по 12 июня 1964 года совершила рекордное автономное плавание в воды Центральной Атлантики. 24 мая 1968 года произошла радиационная авария, пострадал весь экипаж, погибло 9 человек. 1 февраля 1979 года лодка была исключена из состава ВМФ СССР и 1 октября 1980 года расформирована. В сентябре 1982 года затоплена в Карском море у северо-восточного побережья архипелага Новая Земля на входе в залив Степового.

«В сентябре личный состав Центра "Лидер" МЧС России обследует атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море», — говорится в заявлении.

МЧС в пятый раз примет участие в экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш», целью которой является обследование подлодки. В течение месяца водолазам предстоят работы в суровых погодных условиях, включая снежные бури и низкие температуры воздуха и воды. Работы на глубине будут проводиться с помощью подводных беспилотников «Ровбилдер-600» и «Фалькон». На первом установлен гамма-спектрометр НИЦ Курчатовский институт.

Как заявил глава МЧС Александр Куренков, в рамках пятилетней кампании по подъему взрывоопасных предметов было выявлено и извлечено со дна водоемов почти 126 тысяч опасных объектов.

Затопленная подлодка несет серьезный урон экологии и экономике

Подводная лодка К-27 проекта 645ЖМТ была выведена из состава Северного флота СССР в 1980 году, а в 1982 году затоплена в Карском море, в заливе Степовом. Глубина ее залегания в настоящее время составляет 31 метр. Поводом для списания подлодки стала авария реакторов РМ-1 с жидкометаллическим теплоносителем. В результате корабль был облучен, а весь экипаж в составе 105 человек перенес острую лучевую болезнь. Девятерых из них спасти не удалось. При этом еще в 2012 году сообщалось, что судно поднимут на сушу и оно будет подвержено распилу. Этот пункт был включен в проект стратегии развития Арктической зоны России.

Кадр: Telegram-канал МЧС России

В настоящее время подлодка представляет наибольшую радиационную опасность для российской Арктики, так как на его борту по-прежнему находятся невыгруженные реакторы. В случае их повреждения в районе захоронения подлодки придется надолго запретить рыболовный промысел, что серьезно ударит по экономикам ряда стран. В частности, в 2021 году вероятные потери для экономик России и Норвегии оценивали в 120 миллионов долларов.

Тогда же экологи из организации Bellona Foundation призвали Россию поднять со дна морей в Арктике затопленные подлодки с радиоактивными отходами. Кроме К-27 проекта 645ЖМТ, борцов за экологию беспокоит судьба ядерного реактора АПЛ К-140, пяти реакторных отсеков различных АПЛ, а также экранной сборки атомного ледокола «Ленин». Всего же на сегодняшний день на дне арктических морей остаются около 1 тысячи объектов, которые представляют высокую угрозу для экологии и могут стать источниками радиоактивного загрязнения.

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Чем уникальна К-27 проекта 645ЖМТ

Советская подлодка К-27 — единственный корабль, построенный по проекту 645 ЖМТ с жидким металлом в качестве теплоносителя. Она имела ряд преимуществ за счет применения атомной энергоустановки с ЖМТ-реактором. Это более высокая скорость, лучшая динамика и, соответственно, более высокая маневренность.

К негативным сторонам работы установки относилась проблема постоянного образования радиоактивного полония-210 и риск отравления экипажа.

Сформированный к моменту первых испытаний подлодки экипаж во главе с капитаном II ранга Иваном Гуляевым прошел специальный курс подготовки в учебном центре ВМФ в Обнинске, где был построен испытательный стенд 27/ВТ с реактором ЖМТ.

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
«Я за это ни за что не возьмусь» В СССР построили самую быструю подлодку в мире. Как ее создателя скрывали от США?
«Я за это ни за что не возьмусь»В СССР построили самую быструю подлодку в мире. Как ее создателя скрывали от США?
5 мая 2024

22 июня 1963 года на атомной подводной лодке К-27 подняли Военно-морской флаг СССР, и она на пять дней вышла в море. Четыре месяца спустя членами правительственной комиссии во главе с вице-адмиралом Георгием Холостяковым был подписан акт о приеме «опытовой атомной ПЛ К-27 проекта 645» в эксплуатацию.

В апреле-июне 1964 года К-27 совершила первый автономный поход, установив рекорд длительности пребывания в подводном положении — 51 сутки. Ее командир, уже капитан I ранга, Иван Гуляев был удостоен звания Героя Советского Союза, награды за тот поход и освоение новой техники получили и другие члены экипажа.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      В России разминируют затонувшую 32 года назад советскую подлодку. Чем опасно ее нахождение на дне Карского моря?

      Иностранная федерация шахмат выступила за возвращение россиян

      За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 снарядов

      Сообщение о закрытии Comedy Club оказалось шуткой

      Минобороны России назвало потери ВСУ за сутки

      В ЛНР задержали сотрудничавшую с украинскими спецслужбами женщину

      В Тверской области восстановили движение по трассе М-9

      Соратник Кадырова заявил о больших потерях ВСУ в Курской области

      В Минобороны заявили о поражении сухогруза с ракетами для Украины

      «Талибан» захотел отправить вице-премьера на саммит БРИКС в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше