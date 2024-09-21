Верховный суд отказался рассматривать жалобу Земфиры о статусе иноагента

Верховный суд отказался рассматривать жалобу певицы Земфиры Рамазановой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) о статусе иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры Талгатовны для рассмотрения в судебном заседании», — сообщила собеседница агентства.

15 сентября Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иноагентов. В марте певица также подала жалобу на отказ снять с нее статус иностранного агента.

12 марта Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого районного суда об отказе исключить юмористов Максима Галкина и Семена Слепакова (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов) из числа иностранных агентов.