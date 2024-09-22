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19:09, 22 сентября 2024Спорт

Антон Миранчук дебютировал за швейцарский «Сьон»

Антон Миранчук дебютировал за швейцарский «Сьон» в матче с «Лугано»

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук дебютировал за швейцарский «Сьон». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хавбек вышел на поле в стартовом составе на матч седьмого тура чемпионата страны против «Лугано». Он провел на поле 60 минут и не отметился результативными действиями. На момент публикации новости в матче идет 80-минута, счет не открыт.

Миранчук перешел в «Сьон» 9 сентября. Российский футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона.

28-летний Миранчук — воспитанник «Локомотива». Вместе с железнодорожниками хавбек стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка страны.

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      Алексей Гусев
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