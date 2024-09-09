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14:59, 9 сентября 2024Спорт

Миранчук перешел в швейцарский клуб

Россиянин Антон Миранчук перешел в швейцарский клуб «Сьон»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский полузащитник Антон Миранчук перешел в швейцарский клуб «Сьон». Об этом сообщается на сайте команды.

Миранчук присоединился к «Сьону» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона до конца июня 2026 года. Ранее президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что россиянин станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

1 июля Миранчук покинул московский «Локомотив». Игрок не стал продлевать контракт с командой, за которую выступал с 2017 года.

28-летний Миранчук — воспитанник «Локомотива». Вместе с железнодорожниками хавбек стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка страны.

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