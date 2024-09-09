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10:25, 9 сентября 2024Спорт

В европейском клубе сравнили Миранчука с Зиданом

Глава швейцарского «Сьона» Константин сравнил Антона Миранчука с Зиданом

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава швейцарского клуба «Сьон» Кристиан Константин прокомментировал интерес к российскому полузащитнику Антону Миранчуку. Его слова приводит Odds.ru.

«Я всегда считал, что Антон — великий игрок с чертами [Марко] ван Бастена или [Зинедина] Зидана», — сравнил Константин. Президент европейской команды добавил, что в случае подписания контракта Миранчук станет самым высокооплачиваемым игроком клуба. «Мы прилагаем усилия, чтобы это случилось. Но и Антон также приложил усилия, чтобы прийти к нам», — отметил он.

«Локомотив» объявил об уходе Миранчука 1 июля. Игрок не стал продлевать контракт с командой и на данный момент находится без клуба.

28-летний Миранчук — воспитанник «Локомотива». Вместе с железнодорожниками хавбек стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка страны.

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      Дарья Коршунова
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