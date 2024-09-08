В швейцарском клубе заинтересовались российским футболистом

В швейцарском клубе «Сьон» подтвердили интерес к россиянину Антону Миранчуку

В швейцарском клубе «Сьон» подтвердили интерес к полузащитнику сборной России Антону Миранчуку. Слова президента команды Кристиана Константина приводит Sport24.

«Мы хотим подписать Антона Миранчука и будем очень рады привести такого футболиста в наш клуб. Мы получим огромное удовольствие, если подпишем с ним контракт», — заявил Константин. Он отметил, что на данный момент сделка не завершена и про сроки говорить рано.

«Локомотив» объявил об уходе Миранчука 1 июля. Игрок не стал продлевать контракт с командой и на данный момент находится без клуба.

28-летний Миранчук — воспитанник «Локомотива». Вместе с железнодорожниками хавбек стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка страны.

