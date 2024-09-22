Бывший капитан сборной Украины по футболу передал деньги на помощь жителям Курской области

Футболку украинца Тимощука продали на аукционе в помощь жителям Курской области

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук передал деньги на помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ. Об этом сообщает RT.

Футболку экс-спортсмена продали на аукционе за 700 тысяч рублей. На вещи был оставлен автограф Тимощука. Ее выпустили к матчу в День памяти жертв блокады Ленинграда.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Тимощука тренерской лицензии. У украинца, который в настоящее время работает помощником главного тренера петербургского «Зенита», отобрали титулы победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера». Кроме того, тренеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2000-го по 2016-й Тимощук провел за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.