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Украинского тренера «Зенита» лишили почетного звания на родине

Украинского тренера «Зенита» Анатолия Тимощука лишили звания «Почетный гражданин Луцка»
Анатолий Тимощук

Анатолий Тимощук. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Украинского тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука лишили звания «Почетный гражданин Луцка». Об этом сообщается на сайте Луцкой районной рады.

За это решение проголосовало 35 депутатов. Причиной стало то, что Тимощук не высказался о спецоперации на Украине и не прекратил сотрудничество с российским клубом. Луцк является родным городом тренера.

11 марта Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука тренерской лицензии. У украинца также отобрали титулы победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера». Кроме того, 42-летнему тренеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009-й, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2000-го по 2016-й Тимощук провел за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.

Анастасия Борисова
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