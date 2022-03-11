Украинская ассоциация футбола лишила тренера «Зенита» всех титулов

Украинская ассоциация футбола лишила тренера «Зенита» Тимощука лицензии и всех титулов

Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Анатолия Тимощука тренерской лицензии. Об этом сообщает РИА Новости.

У Тимощука, который в настоящее время работает помощником главного тренера «Зенита», отобрали титулы победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера». Его также исключили из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Кроме того, 42-летнему тренеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й, а также с 2013-го по 2015-й. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. Также Тимощук выступал за украинскую «Волынь», мюнхенскую «Баварию» и казахстанский «Кайрат».

С 2000-го по 2016-й Тимощук провел за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.