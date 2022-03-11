Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Дарья Касаткина
Завтра
01:00 (Мск)
Кэти Волынец
Индиан-Уэллс (ж)
Симона Халеп
Сегодня
22:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Индиан-Уэллс (ж)
Атлетико М
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|28-й тур
Лилль
Сегодня
23:00 (Мск)
Сент-Этьен
Франция - Лига 1|28-й тур
Локомотив М
Завтра
19:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|21-й тур
Спорт

Украинская ассоциация футбола лишила тренера «Зенита» всех титулов

Украинская ассоциация футбола лишила тренера «Зенита» Тимощука лицензии и всех титулов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Анатолия Тимощука тренерской лицензии. Об этом сообщает РИА Новости.

У Тимощука, который в настоящее время работает помощником главного тренера «Зенита», отобрали титулы победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера». Его также исключили из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Кроме того, 42-летнему тренеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й, а также с 2013-го по 2015-й. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. Также Тимощук выступал за украинскую «Волынь», мюнхенскую «Баварию» и казахстанский «Кайрат».

С 2000-го по 2016-й Тимощук провел за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Раскрыта судьба WhatsApp после блокировки Meta в России
Двое школьников спасли выпавшую из окна на шестом этаже девочку
Зеленский выразил недовольство решением ЕС по Украине
Собянин сообщил об уходе из Instagram
Вдову рэпера Картрайта заподозрили в надругательстве над телом умершего
Суд на Украине заочно арестовал Маргариту Симоньян
Бывший советник главы Твери предстанет перед судом за миллионные взятки
Украинская ассоциация футбола лишила тренера «Зенита» всех титулов
Ценам на жилье в России предсказали снижение
Упавший в Загребе беспилотник запустили со стороны Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.