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18:40, 22 сентября 2024Спорт

«Динамо» вдесятером спаслось от поражения от «Спартака» в московском дерби

«Динамо» вдесятером спаслось от поражения от «Спартака» в московском дерби в РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 22 сентября и завершилась со счетом 2:2. На третьей минуте Константин Тюкавин вывел динамовцев вперед, но через четыре минуты Манфред Угальде восстановил равенство. Второй мяч у красно-белых в середине первого тайма забил Эсекьель Барко с пенальти.

«Динамо» на 74-й минуте осталось вдесятером после удаления Эль-Мехди Маухуба, однако сумело спастись от поражения. Тюкавин в добавленное время оформил дубль.

«Спартак» набрал 16 очков и находится на пятом месте. «Динамо» с 17 очками находится на четвертой строчке.

«Спартак» в следующем туре 28 сентября на выезде сыграет с московским «Локомотивом». «Динамо» днем позже на выезде встретится с «Динамо» из Махачкалы.

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      Алексей Гусев
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