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14:43, 22 сентября 2024Спорт

Дворкович отказался проводить заседание FIDE по возвращению россиян

Глава FIDE Дворкович отказался проводить заседание по возвращению россиян

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отказался проводить заседание организации по полноценному возвращению российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

«Так как речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — заявил Дворкович. Он передал полномочия вице-президенту FIDE, чемпиону мира по шахматам индийцу Вишванатану Ананду.

Ранее стало известно, что Генассамблея FIDE рассмотрит вопрос о полноценном допуске российских шахматистов. Российские и белорусские шахматисты будут восстановлены в правах в случае получения простого большинства голосов. Кроме того, будут возвращены флаги и гимны стран.

FIDE разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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