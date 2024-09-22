Дворкович отказался проводить заседание FIDE по возвращению россиян

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отказался проводить заседание организации по полноценному возвращению российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.
«Так как речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — заявил Дворкович. Он передал полномочия вице-президенту FIDE, чемпиону мира по шахматам индийцу Вишванатану Ананду.
Ранее стало известно, что Генассамблея FIDE рассмотрит вопрос о полноценном допуске российских шахматистов. Российские и белорусские шахматисты будут восстановлены в правах в случае получения простого большинства голосов. Кроме того, будут возвращены флаги и гимны стран.
FIDE разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года.