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01:19, 21 сентября 2024Спорт

Генассамблея FIDE рассмотрит вопрос о полноценном допуске российских шахматистов

Генассамблея FIDE рассмотрит вопрос о полноценном допуске российских спортсменов

Фото: Unsplash

Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) состоится 21-22 сентября в Будапеште — на встрече будет рассмотрен вопрос полноценного возвращения россиян и белорусов на соревнования. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что FIDE, президент организации Аркадий Дворкович и делегаты подвергаются беспрецедентному давлению со стороны властей Украины и Федерации шахмат страны.

Российские и белорусские шахматисты будут восстановлены в правах в случае получения простого большинства голосов. Кроме того, будут возвращены флаги и гимны стран.

Ранее российский шахматист Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство. Гроссмейстер с 23 августа представляет на соревнованиях Венгрию.

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      Юлия Мискевич
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