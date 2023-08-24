Российский шахматист сменил спортивное гражданство

Российский шахматист Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство на венгерское

Российский шахматист Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Гроссмейстер будет представлять на соревнованиях Венгрию. Отмечается, что переход был оформлен 23 августа и вступает в силу немедленно.

30-летний спортсмен занимает 31-е место в мировом рейтинге. Он стал самым высокорейтинговым шахматистом, который сменил спортивное гражданство. На счету Сюгирова победа в Высшей лиге чемпионата России-2022.

В июле о смене спортивного гражданства объявили еще два российских шахматиста. Ими стали Антон Демченко и Владимир Федосеев.

FIDE разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не будет принято другое решение.