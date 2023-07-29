Российский гроссмейстер объяснил смену спортивного гражданства

Российский гроссмейстер Федосеев заявил, что больше не хотел играть за страну

Российский гроссмейстер Владимир Федосеев рассказал, почему решил сменить спортивное гражданство на словенское. Об этом сообщает Chess.com.

«Это — решение, меняющее всю жизнь. Это — вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях», — отметил 28-летний Федосеев. Он добавил, что планирует выступать за Словению еще много лет.

28 июля еще один российский гроссмейстер Антон Демченко сменил спортивное гражданство. 35-летний шахматист также будет выступать за Словению.

Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.