Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Франция (ж)
Сегодня
13:00 (Мск)
Бразилия (ж)
ЧМ-2023 (ж)|Группа F. 2-й тур
Крылья Советов
Сегодня
15:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Урал
Сегодня
17:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Сокол
Сегодня
18:00 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия - Мелбет Первая лига|3-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
09:30, 29 июля 2023Спорт

Российский гроссмейстер объяснил смену спортивного гражданства

Российский гроссмейстер Федосеев заявил, что больше не хотел играть за страну

Фото: Etery Kublashvili / Wikimedia Commons

Российский гроссмейстер Владимир Федосеев рассказал, почему решил сменить спортивное гражданство на словенское. Об этом сообщает Chess.com.

«Это — решение, меняющее всю жизнь. Это — вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях», — отметил 28-летний Федосеев. Он добавил, что планирует выступать за Словению еще много лет.

28 июля еще один российский гроссмейстер Антон Демченко сменил спортивное гражданство. 35-летний шахматист также будет выступать за Словению.

Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объяснил отвод войск от Киева фразой «нас просили»

    Стилист перечислил модные варианты окрашивания волос для мужчин

    ﻿﻿Командира 111-го авиакрыла ВВС Греции отстранили после взрыва на складе

    Синоптик назвал время прекращения дождей в Москве

    В Конго высказались о возможном проведении товарищеского матча с Россией

    Названы три преобладающих в сезон отпусков вида мошенничества

    Раскрыты причины появления голых парадов на улицах Москвы

    Российский гроссмейстер объяснил смену спортивного гражданства

    ВСУ пожаловались на плохое качество северокорейских ракет для РСЗО

    В России нашли способ возместить списанные Африке долги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости