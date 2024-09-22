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12:49, 22 сентября 2024Спорт

Гашек остался без места в чешском сенате

Обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек не прошел в чешский сенат
Доминик Гашек

Доминик Гашек. Фото: Gary Wiepert / AP

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек остался без места в чешском сенате. Об этом сообщает Globe24.cz.

По информации источника, бывший хоккеист не сумел выйти во второй тур. Гашек выдвигался от правоцентристской партии ТОП 09 и набрал 20,28 процента в голосовании в своем округе в муниципалитете Бенешов. Он занял третье место и не прошел в сенат.

10 июля Гашек выступил перед членами Европарламента. Он заявил, что российским спортсменам необходимо запретить участвовать в международных соревнованиях.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. Он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уйти в отставку из-за позиции по России. Также двукратный обладатель Кубка Стэнли отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой присутствие российских хоккеистов на мероприятии.

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      Анастасия Борисова
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