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21:53, 22 сентября 2024Спорт

Глава РПЛ допустил введение штрафов клубам за низкую посещаемость

Глава РПЛ Алаев допустил введение штрафов клубам за низкую посещаемость

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о методах борьбы с низкой посещаемостью матчей. Его слова приводит РИА Новости.

Функционер отметил, что его расстроило количество зрителей на игре «Химок» против «Оренбурга» в девятом туре РПЛ 22 сентября. «Не хотелось бы штрафовать клубы за посещаемость, но в теории это возможно», — допустил Алаев.

Игра Химок с Оренбургом прошла на подмосковной Арене Химки и завершилась со счетом 0:0. Согласно официальной статистике, на игре присутствовало чуть более 1 тысячи человек. По информации СМИ, число болельщиков не превышало 300 человек.

В декабре 2021 года Госдума приняла закон о Fan ID. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя. В ответ на это решение активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.

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      Алексей Гусев
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