Глава РПЛ оценил трансфер Соболева в «Зенит»

Глава РПЛ Алаев назвал трансфер Соболева в «Зенит» хорошей новостью

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Его слова приводит «Чемпионат».

Функционер назвал переход хорошей новостью. «Поздравляю с этим. Прекрасно, что клубам удалось решить все дела и произвести трансфер. Думаю, в этом трансфере все довольны», — заявил глава РПЛ.

Алаев пожелал Соболеву преодолеть все трудности. «Он заслуживает быть ведущим игроком, быть на важных ролях и футболистом сборной России», — отметил функционер.

30 августа 27-летний Соболев перешел из московского «Спартака» в «Зенит». Он выступал за столичный клуб с 2020 года. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

