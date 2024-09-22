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19:55, 22 сентября 2024Спорт

Глава РПЛ оценил трансфер Соболева в «Зенит»

Глава РПЛ Алаев назвал трансфер Соболева в «Зенит» хорошей новостью

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Globallookpress.com

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Его слова приводит «Чемпионат».

Функционер назвал переход хорошей новостью. «Поздравляю с этим. Прекрасно, что клубам удалось решить все дела и произвести трансфер. Думаю, в этом трансфере все довольны», — заявил глава РПЛ.

Алаев пожелал Соболеву преодолеть все трудности. «Он заслуживает быть ведущим игроком, быть на важных ролях и футболистом сборной России», — отметил функционер.

30 августа 27-летний Соболев перешел из московского «Спартака» в «Зенит». Он выступал за столичный клуб с 2020 года. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

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      Алексей Гусев
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