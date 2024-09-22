Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:21, 22 сентября 2024Мир

Лидеры четырех стран призвали включить в СБ ООН новые государства

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали включить в СБ ООН новые страны

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии Нарендра Моди, Японии Фумио Кисида и Австралии Энтони Албаниз призвали к реформе Совета Безопасности (СБ) ООН с включением в него новых постоянных членов от Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом говорится в документе по итогам встречи в формате QUAD, передает РИА Новости.

Лидеры четырех стран заявили о намерении реформировать СБ ООН и признали «необходимость сделать его более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным».

Мировые лидеры указали на необходимость предоставить постоянное членство представительствам новых стран от Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна в реформированном Совете Безопасности.

Ранее лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к необходимости установить долгосрочный мир на Украине. При этом в заявлении не упоминается Россия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отправляется в США. С кем он встретится и чего хочет добиться в ходе визита?

      В России назвали вандализмом раскопки могил советских воинов в Эстонии

      Лидеры четырех стран призвали включить в СБ ООН новые государства

      В США объяснили бесполезность разрешения ВСУ наносить удары вглубь России

      «Хезболла» нанесла ракетный удар по северу Израиля

      Мировые лидеры призвали к долгосрочному миру на Украине

      Все командиры согласились дать показания по делу генерала Попова

      Все пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» были выписаны из больниц

      «Загляните в учебники по истории». Бывший канцлер Германии дал совет верящим в победу над Россией

      В ЕС заявили о критике «за закрытыми дверями» в адрес президента Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше