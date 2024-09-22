Лидеры четырех стран призвали включить в СБ ООН новые государства

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали включить в СБ ООН новые страны

Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии Нарендра Моди, Японии Фумио Кисида и Австралии Энтони Албаниз призвали к реформе Совета Безопасности (СБ) ООН с включением в него новых постоянных членов от Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом говорится в документе по итогам встречи в формате QUAD, передает РИА Новости.

Лидеры четырех стран заявили о намерении реформировать СБ ООН и признали «необходимость сделать его более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным».

Мировые лидеры указали на необходимость предоставить постоянное членство представительствам новых стран от Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна в реформированном Совете Безопасности.

Ранее лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к необходимости установить долгосрочный мир на Украине. При этом в заявлении не упоминается Россия.