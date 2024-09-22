«Манчестер Сити» на 98-й минуте спасся от поражения в матче АПЛ с «Арсеналом»

«Манчестер Сити» дома на 98-й минуте спасся от поражения в матче с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе лондонцев голами отметились Риккардо Калафьори и Габриэл Магальянс. У хозяев голы на счету Эрлинга Холланда и Джона Стоунса, который отличился на 98-й минуте и спас «горожан» от поражения.

«Арсенал» с конца первого тайма играл в меньшинстве. За два предупреждения был удален Леандро Троссард. «Канониры» набрали 11 очков и находятся на четвертом месте в турнирной таблице. В активе «Манчестер Сити» 13 очков, клуб занимает первую строчку.

«Арсенал» в следующем туре 28 сентября на своем поле примет «Лестер». «Манчестер Сити» в тот же день на выезде сыграет с «Ньюкаслом».