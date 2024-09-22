На Украине сотрудники военкомата отпустили задержанных священников

Дмитрук: в Закарпатье сотрудники ТЦК отпустили двух священников УПЦ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») в Закарпатской области отпустили двух священников Украинской православной церкви (УПЦ), обязав их явиться в военкомат позднее. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«О. Василий и о. Степан на свободе! Священникам вернули телефоны, документы», сообщил он. Дмитрук уточнил, что отцу Степану необходимо явиться в ТЦК Одессы через три дня, а отцу Василию — в Хустский ТЦК через месяц.

Ранее Дмитрук заявил, что сотрудники ТЦК похитили двух священников. По его словам, сотрудники военкомата применили силу и отобрали у священнослужителей телефоны, из-за чего с ними было невозможно установить связь.

До этого стало известно, что служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против архимандрита одного из мужских монастырей канонической УПЦ в Киеве. Как заявили в СБУ, священник оправдывал боевые действия против Украины, а также «распространял фейки» об общественно-политической ситуации в стране.