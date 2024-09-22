Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:39, 22 сентября 2024Путешествия

Назван топ направлений для путешествий по России в Новый год

Краснодарский край назван самым популярным направлением для поездок в Новый год

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Краснодарский край назван самым популярным у россиян направлением для поездок по стране в Новый год. Топ востребованных регионов раскрыли специалисты «Авито Путешествий» на основе анализа посуточного бронирования, исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На Краснодарский край приходится 13 процентов от общего числа бронирований. На втором месте оказалась Калининградская область (10 процентов), а третью строчку разделили Ставропольский край и Татарстан (по 5 процентов).

Материалы по теме:
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
23 апреля 2024
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
1 мая 2024

Эксперты также выяснили, что доступнее всего посуточная аренда квартиры будет в Ставропольском крае (4,3 тысячи рублей), Калининградской (4,4 тысячи рублей) и Московской областях (4,7 тысячи рублей). Самые высокие цены — в Челябинской области (6,9 тысячи рублей) и Краснодарском крае (6,5 тысячи рублей).

Ранее цены на путевки в некоторые популярные гостиницы турецкой провинции Анталья с вылетами из Москвы в бархатный сезон значительно упали. Путешественники смогли приобрести туры на конец первой недели сентября дешевле, чем они предлагались в середине июля.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о службе экс-адвоката Пашаева танкистом в зоне СВО. Сослуживцы ни разу не видели его в бою

      Названа возможная причина отравления детей после ужина пельменями

      Называющая себя матерью детей Дурова женщина раскрыла ежемесячные траты

      В России пенсионер заживо сварился в туалете

      Мужчина с экшен-камерой упал с крутой горы и остался жив благодаря дереву

      В Италии отказались одобрить удары западным оружием по территории России

      Отказывающиеся от эвакуации жители Курской области попали на видео

      В США оценили вероятность появления военных баз в Финляндии

      Три четверти французов оказались недовольны Макроном на посту президента

      Российские средства ПВО сбили шесть выпущенных ВСУ авиабомб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше