Назван топ направлений для путешествий по России в Новый год

Краснодарский край назван самым популярным направлением для поездок в Новый год

Краснодарский край назван самым популярным у россиян направлением для поездок по стране в Новый год. Топ востребованных регионов раскрыли специалисты «Авито Путешествий» на основе анализа посуточного бронирования, исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На Краснодарский край приходится 13 процентов от общего числа бронирований. На втором месте оказалась Калининградская область (10 процентов), а третью строчку разделили Ставропольский край и Татарстан (по 5 процентов).

Эксперты также выяснили, что доступнее всего посуточная аренда квартиры будет в Ставропольском крае (4,3 тысячи рублей), Калининградской (4,4 тысячи рублей) и Московской областях (4,7 тысячи рублей). Самые высокие цены — в Челябинской области (6,9 тысячи рублей) и Краснодарском крае (6,5 тысячи рублей).

Ранее цены на путевки в некоторые популярные гостиницы турецкой провинции Анталья с вылетами из Москвы в бархатный сезон значительно упали. Путешественники смогли приобрести туры на конец первой недели сентября дешевле, чем они предлагались в середине июля.