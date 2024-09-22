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14:46, 22 сентября 2024Наука и техника

Ремейк культовой игры Хидео Кодзимы выйдет с русскими субтитрами

Ремейк Metal Gear Solid 3 выйдет с русской текстовой локализацией

Скриншот: игра Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater известного японского гейм-дизайнера Хидео Кодзима выйдет с субтитрами на русском языке. Об этом сообщает издание DTF со ссылкой на данные Steam DB.

Упоминание нового языка текстовой локализации появилось на странице игры 20 сентября. Когда состоится релиз ремейка культовой игры — до сих пор неизвестно. Отмечается, что его создают для PS5, Xbox Series и ПК.

В конце августа в сети появились первые превью от журналистов, которым предоставили возможность поиграть в Metal Gear Solid 3: Snake Eater около полутора часа. Тогда они обратили внимание, что разработчики Konami обновили лишь механики игры, не меняя сюжет и уровни. Новую версию назвали «графически впечатляющей».

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Metal Gear Solid 3 — это видеоигра в жанре стелс-экшен, разработанная внутренней студией Konami Computer Entertainment Japan под руководством Хидео Кодзимы. Она была выпущена в 2004 году на PlayStation 2 и является предысторией к первой Metal Gear. Действие игры разворачивается в Советском Союзе времен холодной войны. В центре сюжета — Нейкед Снейк, оперативник отряда FOX, которому поручили освободить советского ученого и уничтожить экспериментальное супероружие.

Ранее Кодзима анонсировал продолжение Death Stranding. «Сэм вместе с товарищами отправляется в новое путешествие, чтобы спасти человечество от вымирания. Присоединяйтесь к ним, когда они путешествуют по миру», — говорится в описании проекта.

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      Юлия Юткина
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