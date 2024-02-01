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16:01, 1 февраля 2024Наука и техника

Кодзима анонсировал продолжение Death Stranding

Игра Кодзимы Death Stranding 2 выйдет в 2025 году на PlayStation

Скриншот: Игра «Death Stranding 2»

Японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима представил продолжение Death Stranding. Трейлер игры доступен на YouTube-канале PlayStation.

Ролик с игрой показали на мероприятии State of Play, посвященном играм для PlayStation. Игра получит название Death Stranding 2: On The Beach. Ее релиз запланирован на 2025 год. Анонсированный тайтл будет доступен пользователям консолей PlayStation.

В трейлере показали главного героя — курьера Сэма, которого снова исполнил актер Норман Ридус. Авторы игры продемонстрировали геймплейные кадры и кат-сцены из будущего тайтла. «Сэм вместе с товарищами отправляется в новое путешествие, чтобы спасти человечество от вымирания. Присоединяйтесь к ним, когда они путешествуют по миру», — говорится в описании проекта.

Также Кодзима рассказал, что его студия совместно с Sony будет работать над новой игрой. Разработкой игры займутся после того, как закончится производство Death Stranding 2.

Death Stranding — игра в жанре action с открытым миром, разработанная студией Kojima Productions. Релиз тайтла на PlayStation 4 состоялся в ноябре 2019 года. На ПК игру портировали в июле 2020 года.

В декабре компания Kojima Productions на мероприятии The Game Awards 2023 анонсировала новую игру OD. В игре примут участие такие актеры, как София Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кир.

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      Андрей Ставицкий
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