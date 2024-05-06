Киселев призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве военкора Бентли

Киселев: убийство военкора Бентли с позывным Техас должно быть расследовано

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве американского журналиста Рассела Бентли с позывным Техас. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, убийство военкора должно быть расследовано, а виновные — наказаны. «Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», — заявил он.

12 апреля стало известно, что Бентли пропал. МВД Донецкой народной республики (ДНР) объявило его в розыск. 19 апреля жена журналиста сообщила о его смерти. Военкор Александр Сладков назвал его кончину потерей для ДНР.