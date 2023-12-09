Кодзима анонсировал новую игру
Компания Kojima Productions на мероприятии The Game Awards 2023 анонсировала новую игру OD. Трейлер тайтла доступен на YouTube.
По словам известного японского геймдизайнера Хидео Кодзимы, OD является чем-то средним между игрой и фильмом. Кодзима рассказал, что в OD он попытался создать «новый тип медиа». Тайтл был разработан совместно с Xbox Game Studios.
В коротком тизер-трейлере продемонстрировали различных актеров, проводящих тесты захвата движения. В игре примут участие такие актеры, как София Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кир. Кроме того, в создании новой игры Kojima Productions принимал участие режиссер и лауреат премии «Оскар» Джордан Пил.
«Мы работаем с Xbox Game Studios и их технологией облачных игр, чтобы взять на себя задачу создания уникального, захватывающего и совершенно нового стиля игры — или, скорее, нового типа медиа», — рассказал в интервью Хидео Кодзима. Подробности и сроки выхода игры не раскрываются.
В 2022 году на мероприятии The Game Awards студия Кодзимы анонсировала продолжение игры Death Stranding. Судя по трейлеру, протагонистом тайтла окажется Фрэджайл в исполнении актрисы Леи Сейду, которая была одной из героинь оригинальной игры Death Stranding.