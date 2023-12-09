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06:30, 9 декабря 2023Наука и техника

Кодзима анонсировал новую игру

Студия Хидео Кодзимы анонсировала хоррор OD, созданный совместно с Xbox

Фото: KOJIMA PRODUCTIONS / YouTube

Компания Kojima Productions на мероприятии The Game Awards 2023 анонсировала новую игру OD. Трейлер тайтла доступен на YouTube.

По словам известного японского геймдизайнера Хидео Кодзимы, OD является чем-то средним между игрой и фильмом. Кодзима рассказал, что в OD он попытался создать «новый тип медиа». Тайтл был разработан совместно с Xbox Game Studios.

В коротком тизер-трейлере продемонстрировали различных актеров, проводящих тесты захвата движения. В игре примут участие такие актеры, как София Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кир. Кроме того, в создании новой игры Kojima Productions принимал участие режиссер и лауреат премии «Оскар» Джордан Пил.

«Мы работаем с Xbox Game Studios и их технологией облачных игр, чтобы взять на себя задачу создания уникального, захватывающего и совершенно нового стиля игры — или, скорее, нового типа медиа», — рассказал в интервью Хидео Кодзима. Подробности и сроки выхода игры не раскрываются.

В 2022 году на мероприятии The Game Awards студия Кодзимы анонсировала продолжение игры Death Stranding. Судя по трейлеру, протагонистом тайтла окажется Фрэджайл в исполнении актрисы Леи Сейду, которая была одной из героинь оригинальной игры Death Stranding.

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      Андрей Ставицкий
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