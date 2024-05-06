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05:00, 6 мая 2024Забота о себе

Неуверенная девушка захотела стать доминатрикс и получила совет

Фото: Maria Vlasova / Unsplash

27-летняя девушка призналась в необычном секс-желании стать доминатрикс и получила совет, как реализовать свою фантазию. Рекомендации ей дала секс-гуру Лола Джин, сообщило издание Slate.

Девушка рассказала, что состоит в открытых отношениях с мужчиной, и хочет разнообразить свою интимную жизнь. В то же время она отметила, что на пути к мечте стать доминатрикс стоит ее мягкий характер. «Еще я думаю, что у меня нет сексуального голоса. Не уверена, что у меня хватит энергии для этой роли, но я хочу попробовать! Можно ли научиться доминировать в спальне?» — спросила она.

Секс-эксперт посоветовала девушке представить себе кого-то, кто является ее полной противоположностью. Затем нужно перенять у этой воображаемой активной личности черты, которые помогли бы реализовать фантазию. К тому же, продолжила Джин, у всех разные представления о сексуальности.

«Я выяснила, что маточное молочко придает моему голосу больше объема. И когда я говорю грудным голосом, то часто получаю комплименты. И у вас получится. Удачи!» — заключила секс-эксперт.

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