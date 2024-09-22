Усик отреагировал на победу Дюбуа над Джошуа

Боксер Усик заявил, что Дюбуа был лучше, чем Джошуа в бою за титул чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на победу британца Даниэля Дюбуа над соотечественником Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Его слова приводит Sportskeeda.

Спортсмен заявил, что Дюбуа был лучше. Он подчеркнул, что Джошуа допустил грубую ошибку, неправильно уклоняясь от ударов Дюбуа. «Никакого шока — это бокс», — добавил Усик.

Ранее Дюбуа нокаутировал Джошуа. Поединок прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. 27-летний Дюбуа несколько раз отправлял Джошуа в нокдаун. В пятом раунде он провел успешную контратаку и нокаутировал соперника. Таким образом, он защитил титул чемпиона мира по версии IBF.

Дюбуа одержал 22-ю победу (21-ю нокаутом) в карьере при двух поражениях. 34-летний Джошуа считался фаворитом, но проиграл четвертый раз на профессиональном ринге, в его активе 28 побед (25 нокаутом).