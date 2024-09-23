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17:30, 23 сентября 2024Силовые структуры

Особняк в центре Москве арестовали по делу бывшего замминистра Иванова

Суд арестовал особняк в Чистом переулке Москвы по делу экс-замглавы МО Иванова

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Суд принял решение об обеспечительных мерах на здание особняка в Чистом переулке, расположенном в центре Москвы, в рамках следствия по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

Под арестом находятся два нежилых помещения площадью 650 и 330 квадратных метров. Одно из них оценено по кадастровой стоимости в 73 миллиона рублей. Недвижимость оформлена на предприятие, связанное с Ивановым.

Ранее сообщалось об аресте 43 банковских счетов экс-замглавы военного ведомства в трех банках России.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Басманный суд Москвы продлил ему срок ареста до 23 декабря. Его адвокат Мурад Мусаев рассказал, что экс-замминистра привык к условиям в СИЗО. Иванов продолжает считать себя невиновным и не идет на сделку со следствием, чтобы не оговаривать себя.

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      Любовь Ширижик
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