Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:54, 23 сентября 2024Мир

В России высказали опасения из-за поездки Зеленского в США

Климов высказал опасения из-за возможных провокаций ввиду тура Зеленского в США

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов высказал опасения из-за возможных провокаций со стороны Запада на фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я боюсь, как бы только к его приезду они никакую очередную гнусную террористическую акцию не провели, что бывает. Обычно каждый раз, когда он приезжает в Вашингтон, Нью-Йорк, они что-нибудь там готовят, чтобы потом на нас все это свалить. Так что есть элемент такой настороженности у меня», — заметил Климов.

Я надеюсь, наш Генеральный штаб и все, кому положено, к такого рода провокациям готовы и будут максимально обеспечивать нашу безопасность

Андрей Климов заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам
Материалы по теме:
Зеленский полетел в США с «планом победы» Украины. Что он будет просить у западных союзников?
Зеленский полетел в США с «планом победы» Украины. Что он будет просить у западных союзников?
Сегодня
В США назвали идеальный российский истребитель. Почему Украине уже недостаточно американских F-16?
В США назвали идеальный российский истребитель. Почему Украине уже недостаточно американских F-16?
Сегодня

Украинский президент 23 сентября прибыл с визитом в США на борту американского военно-транспортного самолета. Вскоре после приземления он посетил завод боеприпасов в городе Скрэнтон штата Пенсильвания и сразу попросил больше снарядов на встрече с губернатором штата Джошем Шапиро.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Названо количество выгорающих на работе россиян

      Москвичи пережили самую холодную ночь

      В России запретили считать классное руководство частью зарплаты учителей

      Бывший российский чиновник ушел на СВО после обвинения в коррупции

      Психолог раскрыла неочевидную опасность юбилеев

      Россиянам назвали важное действие перед покупкой недвижимости

      Россия назвала срок ожидания решения суда по делу о правах в Керченском проливе

      Дуров допустил передачу номеров пользователей Telegram «соответствующим органам»

      Путину рассказали о совершенно новой атомной энергетике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше