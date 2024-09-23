В России высказали опасения из-за поездки Зеленского в США

Климов высказал опасения из-за возможных провокаций ввиду тура Зеленского в США

Заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов высказал опасения из-за возможных провокаций со стороны Запада на фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я боюсь, как бы только к его приезду они никакую очередную гнусную террористическую акцию не провели, что бывает. Обычно каждый раз, когда он приезжает в Вашингтон, Нью-Йорк, они что-нибудь там готовят, чтобы потом на нас все это свалить. Так что есть элемент такой настороженности у меня», — заметил Климов.

Я надеюсь, наш Генеральный штаб и все, кому положено, к такого рода провокациям готовы и будут максимально обеспечивать нашу безопасность Андрей Климов заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам

Украинский президент 23 сентября прибыл с визитом в США на борту американского военно-транспортного самолета. Вскоре после приземления он посетил завод боеприпасов в городе Скрэнтон штата Пенсильвания и сразу попросил больше снарядов на встрече с губернатором штата Джошем Шапиро.

