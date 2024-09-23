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14:45, 23 сентября 2024Интернет и СМИ

Раскрыты новые подробности о разгромившем могилу Маслякова россиянине

В крови юноши, разгромившего могилу Маслякова, не обнаружили запрещенных веществ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В крови 19-летнего россиянина Кирилла Климова, разгромившего могилу руководителя КВН Александра Маслякова, не обнаружено запрещенных веществ. Новые подробности раскрыло издание Baza в Telegram.

По предварительным данным, до того, как разгромить могилу Маслякова, Климов совершал подобное с другими могилами. Издание отмечает, что эту информацию проверяют.

По данным Baza, на юношу жаловались его одногруппники в колледже. Отмечается, что молодых людей пугало поведение Климова, в частности, его срывы во время учебы.

Ранее стало известно, что россиянина поместили в психиатрическую больницу. Сообщалось, что у него случилось обострение психического заболевания. Против него также возбудили уголовное дело. Его обвинили в надругательстве над телами и местами захоронения.

Климов разгромил могилу Маслякова в воскресенье, 22 сентября. Он вытащил крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Охрана вывела его с территории кладбища и передала полиции.

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