Раскрыты новые подробности о разгромившем могилу Маслякова россиянине

В крови юноши, разгромившего могилу Маслякова, не обнаружили запрещенных веществ

В крови 19-летнего россиянина Кирилла Климова, разгромившего могилу руководителя КВН Александра Маслякова, не обнаружено запрещенных веществ. Новые подробности раскрыло издание Baza в Telegram.

По предварительным данным, до того, как разгромить могилу Маслякова, Климов совершал подобное с другими могилами. Издание отмечает, что эту информацию проверяют.

По данным Baza, на юношу жаловались его одногруппники в колледже. Отмечается, что молодых людей пугало поведение Климова, в частности, его срывы во время учебы.

Ранее стало известно, что россиянина поместили в психиатрическую больницу. Сообщалось, что у него случилось обострение психического заболевания. Против него также возбудили уголовное дело. Его обвинили в надругательстве над телами и местами захоронения.

Климов разгромил могилу Маслякова в воскресенье, 22 сентября. Он вытащил крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Охрана вывела его с территории кладбища и передала полиции.