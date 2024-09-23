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10:41, 23 сентября 2024Интернет и СМИ

Разгромившего могилу Маслякова россиянина госпитализировали

Москвича, разгромившего могилу Маслякова, поместили в психбольницу

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россиянина, разгромившего могилу руководителя КВН Александра Маслякова, поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает РИА Новости.

В правоохранительных органах сообщили, что москвича отправили в больницу из-за обострения психического заболевания. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что в отношении россиянина возбудили уголовное дело. Его обвинили в надругательстве над телами и местами захоронения. До этого мужчину отправили в психиатрическую больницу, чтобы определить степень его вменяемости.

В воскресенье, 22 сентября, неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Мужчина вытащил крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Впоследствии стало известно, что над могилой надругался 19-летний москвич. Его вывели с территории кладбища и отправили в отделение полиции.

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