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22:09, 23 сентября 2024Мир

ЦАХАЛ начал «упреждающую наступательную операцию» против «Хезболлы»

ЦАХАЛ заявил о начале наступательной операции против «Хезболлы»

Фото: Unsplash

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала «упреждающую наступательную операцию» и наносит удары по военной инфраструктуре шиитского движения «Хезболла». С таким заявлением в понедельник выступил глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви во время совещания.

«Сегодня утром Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. По сути, мы наносим удары по военной инфраструктуре, которую движение "Хезболла" строило последние 20 лет», — подчеркнул он.

Халеви уточнил, что ЦАХАЛ наносит удары по целям и готовится к «следующим фазам», о которых станет известно позже. По его словам, «в конечном итоге все направлено на создание условий для возвращения жителей севера [Израиля] в свои дома».

Ранее стало известно, что израильские власти ввели особое положение в сфере гражданской обороны на всей территории государства на фоне ударов Армии обороны Израиля по объектам шиитского движения «Хезболла». В Тель-Авиве сообщили, что это решение существенно расширит полномочия ЦАХАЛ в ограничении израильского населения.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана и призвал их покинуть районы, где «Хезболла» хранит оружие. По его словам, ливанское движение разместила ракеты «в гостиных и гаражах» жителей страны.

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      Марина Совина
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