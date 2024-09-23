В МИД оценили вероятность проведения ядерных испытаний Россией

Замглавы МИД Рябков: позиция России по ядерным испытаниям не поменялась

Позиция России относительно проведения ядерных испытаний остается неизменной: Москва не пойдет на такой шаг, если от него воздержится Вашингтон. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов, в плане проведения испытаний, будут воздерживаться США», — дал свою оценку вероятности проведения испытаний дипломат.

Ранее начальник Центрального полигона Российской Федерации на архипелаге Новая Земля контр-адмирал Андрей Синицын заявил, что полигон готов к возобновлению испытаний ядерного оружия. «Готов в полном объеме. Готова лабораторно-испытательная база. Готов персонал. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытания», — заявил руководитель.