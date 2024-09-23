Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:14, 23 сентября 2024Мир

В МИД оценили вероятность проведения ядерных испытаний Россией

Замглавы МИД Рябков: позиция России по ядерным испытаниям не поменялась

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Позиция России относительно проведения ядерных испытаний остается неизменной: Москва не пойдет на такой шаг, если от него воздержится Вашингтон. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов, в плане проведения испытаний, будут воздерживаться США», — дал свою оценку вероятности проведения испытаний дипломат.

Ранее начальник Центрального полигона Российской Федерации на архипелаге Новая Земля контр-адмирал Андрей Синицын заявил, что полигон готов к возобновлению испытаний ядерного оружия. «Готов в полном объеме. Готова лабораторно-испытательная база. Готов персонал. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытания», — заявил руководитель.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Эндокринолог назвала способы избежать переедания в холода

      Украине предрекли блэкаут из-за АЭС

      Под Иркутском вооруженного молотками и ножом школьника обезвредил учитель физкультуры

      Жителю Крыма дали 12 лет за пособничество СБУ в подготовке расправы над министром курортов

      Трое фигурантов дела о нападении на офис Wildberries признали вину

      Галустян рассказал об использовании флага России в качестве оберега

      В Москве мужчина открыл газ в квартире и угрожал устроить взрыв

      Алиев назвал неадекватным ответ Армении о мире

      Бородина похвасталась роскошными подарками от возлюбленного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше