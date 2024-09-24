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17:33, 24 сентября 2024Наука и техника

Африканские страны запустят спутники с помощью России

Страны Западной Африки планируют запустить спутники с помощью России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Страны Западной Африки планируют запустить спутники с помощью госкорпорации «Роскосмос», заявил министр экономики и финансов Мали Альфуссейни Сану. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о работе в рамках заключенного между Россией и Альянсом государств Сахели (АГС) соглашения, предполагающего запуск космических аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли.

В июле 20230-го гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов на полях саммита «Россия — Африка», проходившего в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге, заявил, что госкорпорация ведет переговоры с потенциальными иностранными заказчиками по экспорту плазменных двигателей.

В июне того же года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия предложила властям Алжира и Египта принять участие в строительстве российской орбитальной станции.

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      Иван Потапов
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