Американский новичок СКА описал Россию двумя словами

Американский хоккеист СКА Деанджело назвал Россию прекрасной и великой

Американский новичок петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Тони Деанджело описал Россию двумя словами. Его цитирует РИА Новости.

Защитник назвал страну прекрасной и великой. Он выразил надежду, что сможет посетить несколько городов, музеев, а также попробовать местную кухню. «Например, вчера на переговорах мне предложили борщ с салом, да. Замечательно!» — заявил хоккеист.

Деанджело выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2016 года. Он представлял «Аризону Койотис»,« Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнс» и «Филадельфию Флайерс».

Ранее панамский защитник подмосковных «Химок» Эдгардо Фаринья описал отношение к России. Футболист назвал страну красивой и великой. Его удивило, что в России хорошая инфраструктура, в том числе и в футболе.

