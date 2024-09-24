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07:58, 24 сентября 2024Спорт

Американский новичок СКА описал Россию двумя словами

Американский хоккеист СКА Деанджело назвал Россию прекрасной и великой
Тони Деанджело

Тони Деанджело. Кадр: Хоккейный Клуб СКА / YouTube

Американский новичок петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Тони Деанджело описал Россию двумя словами. Его цитирует РИА Новости.

Защитник назвал страну прекрасной и великой. Он выразил надежду, что сможет посетить несколько городов, музеев, а также попробовать местную кухню. «Например, вчера на переговорах мне предложили борщ с салом, да. Замечательно!» — заявил хоккеист.

Деанджело выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2016 года. Он представлял «Аризону Койотис»,« Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнс» и «Филадельфию Флайерс».

Ранее панамский защитник подмосковных «Химок» Эдгардо Фаринья описал отношение к России. Футболист назвал страну красивой и великой. Его удивило, что в России хорошая инфраструктура, в том числе и в футболе.

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      Анастасия Борисова
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