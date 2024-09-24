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22:14, 24 сентября 2024Мир

Байден на Генассамблее ООН пошутил о своем возрасте

Президент США Байден на Генассамблее ООН пошутил, что выглядит на 40 лет
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Michael Kappeler / Global Look Press

Американский президент Джо Байден, обращаясь к Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, пошутил, что выглядит на 40 лет. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это будет его последнее выступление на Генассамблее ООН. «Я видел примечательный период истории. Впервые меня выбрали в Сенат в 1972 году. Знаю, я выгляжу на 40, я это знаю», — ппошутил о своем возрасте 81-летний политик.

В июле в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Мичигане Байден говорил, что ему на 40 лет меньше. Большинство американцев (80 процентов) считали Байдена слишком старым для того, чтобы руководить страной.

Американский предприниматель Илон Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США.

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      Марина Совина
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