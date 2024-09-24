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14:27, 24 сентября 2024Спорт

Больше половины стран — членов УЕФА выступили за возвращение России

КФФ: больше половины членов УЕФА выступили за допуск молодежной сборной России

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилет Барменкулов подтвердил информацию о том, что больше половины стран-членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступили за возвращение юношеских и молодежных сборных России на международные турниры. Его слова приводит Sport24.

Барменкулов рассказал, что президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс, ранее настроенная против России, поддержала идею допуска молодежки. «Мы все люди и понимаем, что в отношении детского спорта риторику надо менять», — посчитал он.

Ранее стало известно, что Греческая федерация футбола выступила за возвращение молодежных и юношеских сборных России на международные турниры, однако президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил против. Отмечается, что после этого предложение греческой стороны принято не было.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Российская сборная проводит только товарищеские матчи.

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      Анастасия Борисова
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