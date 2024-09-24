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12:56, 24 сентября 2024Спорт

Бывший российский фигурист объяснил решение выступать за сборную Германии

Фигурист Гартунг заявил, что перешел в сборную Германии из-за немецких корней

Фото: Jurij Kodrun / International Skating Union / Getty Images

Бывший российский фигурист Генрих Гартунг объяснил решение выступать за сборную Германии. Его слова приводит Sports.

Спортсмен заявил, что у него немецкие корни, а его тетя уехала в Германию 20 лет назад. Он подчеркнул, что задумался о переходе задолго до отстранения российской сборной, так как все детство провел у тети. «Но папа мне всегда твердил: "Нельзя ехать с пустыми руками, сначала выучи сложные прыжки"», — добавил 17-летний Гартунг.

Фигурист перешел в сборную Германии в мае 2024 года. В конце августа он выступил на этапе юниорского Гран-при в Риге и занял шестое место.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Анастасия Борисова
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