Бывший тренер «Зенита» высказался о возвращении сборных России на международную арену

Петржела: игры с российскими сборными будут бойкотироваться, УЕФА это не надо

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможности возвращения российских футбольных команд на международную арену. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Вряд ли это случится в ближайшее время. Игры с любыми российскими сборными будут бойкотироваться, а Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) это не надо», — заявил Петржела. Он отметил, что сейчас слишком сложно организовать матч с участием российской сборной по соображениям безопасности.

Ранее стало известно, что больше половины стран-членов УЕФА выступили за возвращение юношеских и молодежных сборных России на международные турниры. Однако президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил против, поэтому инициативу не поддержали.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Российская сборная проводит только товарищеские матчи.