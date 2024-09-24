Дерматолог призвала отказаться от популярного средства для очищения кожи

Дерматолог Стивенсон призвала не мыть кожу с мылом слишком часто

Чтобы кожа оставалась здоровой и увлажненной, ее не нужно мыть с мылом каждый день, считает дерматолог Мэри Стивенсон. Отказаться от популярного средства для очищения кожи она призвала в беседе с Daily Mirror.

Стивенсон пояснила, что мыло смывает с кожи верхний жировой слой, который защищает от внешних воздействий и потери влаги. Чтобы сохранить здоровье и красоту кожи, врач посоветовала не мыть ее слишком часто. Стивенсон уточнила: достаточно споласкивать тело водой, а специальные средства использовать лишь в местах, которые сильно потеют и выделяют запах: в подмышечных впадинах, пахе, на ступнях.

При этом дерматолог подчеркнула, что в жаркую погоду после физической работы или спортивных тренировок принимать душ нужно обязательно. В этом случае она рекомендовала использовать средства для гигиены детей или продукты для чувствительной кожи.

Ранее врач-дерматолог Полина Ражева подсказала правила ухода за кожей осенью. По ее словам, для поддержания здоровья кожи необходимы сбалансированное питание, богатое полезными жирами, белками, сложными углеводами, витаминами и минералами, а также соблюдение базовых принципов ухода.