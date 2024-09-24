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11:35, 24 сентября 2024Забота о себе

Дерматолог призвала отказаться от популярного средства для очищения кожи

Дерматолог Стивенсон призвала не мыть кожу с мылом слишком часто

Фото: senivpetro / freepik

Чтобы кожа оставалась здоровой и увлажненной, ее не нужно мыть с мылом каждый день, считает дерматолог Мэри Стивенсон. Отказаться от популярного средства для очищения кожи она призвала в беседе с Daily Mirror.

Стивенсон пояснила, что мыло смывает с кожи верхний жировой слой, который защищает от внешних воздействий и потери влаги. Чтобы сохранить здоровье и красоту кожи, врач посоветовала не мыть ее слишком часто. Стивенсон уточнила: достаточно споласкивать тело водой, а специальные средства использовать лишь в местах, которые сильно потеют и выделяют запах: в подмышечных впадинах, пахе, на ступнях.

При этом дерматолог подчеркнула, что в жаркую погоду после физической работы или спортивных тренировок принимать душ нужно обязательно. В этом случае она рекомендовала использовать средства для гигиены детей или продукты для чувствительной кожи.

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      Екатерина Улитина
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