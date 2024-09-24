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19:37, 24 сентября 2024Спорт

«Динамо» песней высмеяло работу судьи в дерби со «Спартаком»

«Динамо» высмеяло работу судьи Иванова в дерби со «Спартаком» песней с видео

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Динамо» высмеяло работу судьи Сергея Иванова в дерби со «Спартаком» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Бело-голубые опубликовали в Telegram-канале видео под измененную песню «Если б не было тебя».

В новой версии песни, которую назвали «Свисток у губ», проанализированы действия Иванова в матче. В частности, в тексте упоминаются удаление Эль-Мехди Маухуба и гол Константина Тюкавина.

«Возможно, через пару туров треков соберется на целый альбом», — заключили в команде. Ранее подобный трек о судейской работе выпустил «Ростов».

Матч девятого тура чемпионата России прошел в Москве 22 сентября. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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      Андрей Стрельцов
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