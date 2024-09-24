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10:00, 24 сентября 2024Мир

Еще одна страна захотела вступить в БРИКС

Премьер Буркина-Фасо объяснил желание вступить в БРИКС борьбой с долларом и евро

Фото: Valeriy Sharifulin / Brics-Russia2 / Reuters

Буркина-Фасо хочет вступить в межгосударственное объединение БРИКС, чтобы бороться с доминированием доллара и евро на мировой арене. Об этом заявил премьер-министр республики Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела, передает ТАСС.

«Премьер-министр Тамбела на встрече с послом России в стране Игорем Мартыновым выразил желание Буркина-Фасо вступить в БРИКС, чтобы бороться с доминированием доллара и евро и достигнуть более справедливых торговых отношений на мировой арене», — передает агентство.

2 сентября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники об официальной заявке Турции на вступление в БРИКС. По их словам, администрация турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана исходила из «необходимости сотрудничества с развивающимися странами».

14 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что более 20 лидеров государств уже подтвердили участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Он добавил, что этот список продолжает расширяться.

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      Дарья Устьянцева
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